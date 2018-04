Heynckes | Il Siviglia dovrà rischiare | il Bayern giocherà come sempre

Bayern Monaco - Heynckes : 'Siviglia? Sappiamo quello che dobbiamo fare' : TORINO - Il successo per 2-1 al Sanchez Pizjuan non illude il Bayern Monaco. Jupp Heynckes e Arjen Robben hanno talmente tanta esperienza da non farsi condizionare né da un risultato comunque ottimo e ...

Bayern - Heynckes prudente : in Champions i tedeschi partono da 2-1 col Siviglia : “A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90′ e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita”. Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato di sei giorni fa in trasferta, non si fida del ritorno del quarto di finale di domani sera all’Allianz Arena: “Il Siviglia è una buona squadra – dice il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – e sa ...