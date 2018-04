Harry e Meghan | Theresa May non è tra gli invitati al matrimonio

Obama - Trump e Theresa May "esclusi" dalle nozze Harry-Meghan : Grandi esclusi al matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry. Secondo quanto trapela da Kensington Palace, ci sarebbero diverse esclusioni che di certo faranno discutere. Sulla lista divulgata proprio da Kensington Palace non sarebbero stati invitati alle nozze tra il principe e l'attrice americana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Assenti anche Barack e Michelle Obama. A sorpresa infatti l'ex coppia presidenziale americana ...

Royal wedding : il Principe Harry e Meghan non vogliono regali di nozze Video : A poco più di un mese dall'atteso #Royal wedding, il #Principe Harry e la bellissima Meghan ringraziano tutti per gli auguri e per le numerose manifestazioni d'affetto, ma fanno sapere di non volere regali di nozze: meglio fare beneficienza. A parlare per i futuri sposi e a rendere pubblico le loro volonta' è, ancora una volta, l'account twitter di Kensington Palace. Piuttosto che buttare soldi in omaggi inutili o quasi meglio sostenere ...

Londra - Harry e Meghan : «Per le nozze non vogliamo regali» : Non regali, ma opere di bene. Il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle, colpiti dall'affetto ricevuto dall'annuncio del loro fidanzamento e «desiderosi che più...

Principe Harry e Meghan Markle : ecco cosa hanno chiesto come regalo di nozze : Le partecipazioni sono state spedite e manca ormai poco più di un mese al matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Ovviamente gli invitati al Royal Wedding non si presenteranno a mani vuote e i due futuri sposi hanno rivelato cosa vorrebbero come regalo di nozze. Un set di argenteria? Una cornice dove mettere la prima foto da sposi? Niente di tutto questo! Il Principe ...

“A mani vuote”. Nozze Harry-Meghan senza regali - ecco perché. A un mese dal matrimonio reale - spunta un altro particolare dettaglio : “Non regalateci nulla, abbiamo tutto quello che ci serve. Aiutate chi ne ha bisogno davvero”, questo farebbero capire le dichiarazioni del principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Insomma, il classico “non fiori ma opere di bene”, come lo chiamiamo noi. I due, colpiti dall’affetto ricevuto dall’annuncio del loro fidanzamento e “desiderosi che più persone possibile possano beneficiare di questa generosità ...

Royal wedding : il Principe Harry e Meghan non vogliono regali di nozze : A poco più di un mese dall'atteso Royal wedding, il Principe Harry e la bellissima Meghan ringraziano tutti per gli auguri e per le numerose manifestazioni d'affetto, ma fanno sapere di non volere regali di nozze: meglio fare beneficienza. A parlare per i futuri sposi e a rendere pubblico le loro volontà è, ancora una volta, l'account twitter di Kensington Palace. Piuttosto che "buttare" soldi in omaggi inutili (o quasi) meglio sostenere ...

Harry e Meghan : «Per le nozze non vogliamo regali». Ecco cosa chiedono agli invitati : Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, ambiente, senzatetto, Hiv e orfani delle forze armate. La lista delle associazioni coinvolte è ...

Londra - Harry e Meghan : 'Per le nozze non vogliamo regali' : Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, ambiente, senzatetto, Hiv e orfani delle forze armate. La lista delle associazioni coinvolte è ...

Londra - Harry e Meghan : 'Per le nozze non vogliamo regali' : Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, ambiente, senzatetto, Hiv e orfani delle forze armate. La lista delle associazioni coinvolte è ...

Londra - Harry e Meghan : «Per le nozze non vogliamo regali» : Non regali, ma opere di bene. Il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle, colpiti dall'affetto ricevuto dall'annuncio del loro fidanzamento e «desiderosi che più...

Harry e Meghan : per il matrimonio chieste donazioni per sette enti benefici - : In vista delle nozze del prossimo 19 maggio, principe e futura consorte hanno indicato alcune organizzazione per sostenere senzatetto, bambini e ambiente al posto dei più tradizionali regali

Niente regali - ma opere di beneficenza : la richiesta di Meghan e Harry per le nozze : Niente buste per Meghan e Harry, nessun regalo, ma opere di bene. Come riferito da Kensington Palace, la coppia, anziché ricevere in dono per le nozze un tradizionale bollitore da tè o un tostapane, preferirebbe venissero effettuate donazioni in beneficenza.I futuri sposi hanno scelto delle onlus "che rappresentano una serie di questioni alle quali tengono". Si tratta, tra gli altri, di enti preposti allo sviluppo dello sport come ...

Harry e Meghan - quando lo sport fa innamorare : Harry e Meghan Markle tornano sul luogo del «delitto». I promessi sposi (al castello di Windsor, il prossimo 19 maggio) hanno fatto visita a Bath al team britannico che si sta allenando per i prossimi Invictus Games, che si terranno a ottobre a Sydney. I giochi, dedicati ai militari che hanno contratto disabilità permanenti in servizio, sono stati istituiti dal principe nel 2014 e hanno avuto un ruolo importante nella liaison tra lui e ...

Il film su Harry e Meghan si mostra in un primo trailer - tra Peter Pan e giraffe (video) : Manca ancora circa un mese e mezzo all'attesissimo royal wedding del minore di casa Windsor, ma il primo trailer del film su Harry e Meghan ha già pensato ad accendere le aspettative per il grande evento. Sei giorni prima del "lo voglio" che i due fidanzati pronunceranno il prossimo 19 maggio, infatti, l'emittente britannica Lifetime trasmetterà Harry & Meghan: A Royal Romance, che ripercorrerà la storia d'amore tra i due. Del film era ...