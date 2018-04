Ha aperto a Roma il primo hawaiian bar d’Italia e abbiamo sbirciato la ricetta per fare

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) Pokè is the new sushi, ormai è proprio il caso di dirlo. Anzi per essere più precisi, pokè is the new sushi destrutturato. Cos’è il pokè? Per quei pochi – scusate il gioco di parole – che se lo stanno chiedendo, stiamo parlando del piatto più famoso della cucina hawaiana a base di riso, pesce marinato (salmone e tonno vanno per la maggiore) e frutti tropicali –tra tutti il sempre verde e caro avocado. Sarà perché è detox, sarà perché è buono, sarà perché è così incredibilmente multicolor e per questo così meravigliosamente fotogenico, fatto sta che il pokè o poke che dir si voglia, da quando ha scoccato la sua freccia non più tardi di un paio d’anni fa, ha fatto davvero strage di cuori gourmet. Tanto da meritarsi un bar hawaiano tutto per sé, ilin Italia. Una quindicina di posti a sedere tra dentro e fuori, tinte echeggianti scenari d’oltreoceano e ...