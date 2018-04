Gumdrop | l’azienda che trasforma le chewing gum in oggetti d’uso quotidiano

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) La giovane designer inglese Anna Bullus è la fondatrice nel 2009, dellaLtd, un’azienda unica nel suo genere che ricicla le gomme da masticare, donando ad esse nuova vita. Legum, responsabili dell’inquinamento delle strade cittadine, vengonote in, ad esempio in righelli, plettri per chitarre, frisbee, stivaletti per pioggia, ma anche fermaporte, pettini, ciotole per c ani, decorazioni per bici, cover per cellulari, yo yo e persino suole per scarpe.Per poter riciclare le gomme da masticare, Anna ha idato contenitori a forma di bolla, color rosa brillante, posizionandoli presso l’University Winchester, in cui vivono e lavorano circa 8 mila persone; nell’aeroporto di Heathrow, che in soli 3 mesi ha risparmiato circa 6 mila sterline per la pulizia del pavimento; in più di 25 stazioni ferorviarie della Great Western Railway, a Legoland e ...