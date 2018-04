Gruppo Volkswagen - Una nota mette in discussione lad Müller | possibile cambio al vertice

quattroruote

(Di martedì 10 aprile 2018) Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con una sibillinaper la stampa, ilha ufficializzato lintenzione di "modificare larticolazione attuale del board". Precisando, in un passaggio, che il riassetto potrebbe interessare direttamente lattuale amministratore delegato Matthias, in carica dal 25 settembre del 2015, sette giorni dopo lo scoppio dello scandalo dieselgate.La comunicazione non è da prendere alla leggera: se Wolfsburg fa il nome e il cognome dellad, il riferimento a un- quanto sorprendente - avvicendamento è quanto mai concreto. E c'è una circostanza a suggerirlo: fra tre settimane esatte ilterrà l'assemblea annuale degli azionisti (in programma per il 3 maggio a Berlino) e potrebbe approfittare dell'occasione per presentare un nuovo timoniere.