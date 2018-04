Green Alley Award 2018 | il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’economia

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Erp, tra i primi Sistemi Collettivi no profit inin termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partnerna del, concorso europeo per leche si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte lee ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare digitale, del riciclo e del trattamento dei rifiuti. Nello specifico, il bando è rivolto a società che stiano per lanciare sul mercato i loro prodotti o servizi, oppure che sono già in fase di crescita o che desiderino espandersi in altri mercati europei. L’unica condizione è che l’idea di business abbia l’obiettivo di soddisfare il concetto di economia circolare e generare risorse dal riciclo. Ilnasce nel 2014 per ...