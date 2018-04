GRAZIE ROMA! Barcellona ribaltato 3-0 | miracolo eterno! Storica semifinale di Champions

oasport

GRAZIE ROMA - tancredipalmeri : GRAZIE ROMA - pisto_gol : La Roma che rimonta e butta fuori dalla ChampionsLeague il Barcellona é la sorpresa più bella e più importante da m…

(Di martedì 10 aprile 2018) La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato unche sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è indellaLeague 2018 dopo aver sconfitto ilcon un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I capitolini volano inper la prima volta nella loro storia, al terzo tentativo riescono ad entrare tra le quattro grandi d’Europa e ora sognano in grande: nulla è più impossibile, sarà il sorteggio di venerdì a svelare la prossima avversaria (una tra Liverpool, Real Madrid/Juventus e Bayern Monaco/Siviglia). In un Olimpico gremito all’inverosimile, di fronte a un pubblico che ha creduto nell’impresa per tutta la settimana e che ...