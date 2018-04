Grazie Roma! Barça domato

Grazie Roma! Barcellona ribaltato 3-0 - miracolo eterno! Storica semifinale di Champions League! : La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato un miracolo che sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è in semifinale della Champions League 2018 dopo aver sconfitto il Barcellona con un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I ...