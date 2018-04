Grande Fratello | Marco Liorni inviato? Parla Barbara d’Urso

Grande Fratello - le anticipazioni di Barbara d’Urso : sorprese in vista : anticipazioni Grande Fratello: Barbara d’Urso svela tutti i dettagli Dopo ben tre anni di pausa, su Canale 5 torna il Grande Fratello. Il reality-show è stato totalmente stravolto, partendo ovviamente dalla conduzione. Come è ormai noto a tutti i telespettatori, al timone del reality-show ci sarà Barbara d’Urso. La nota presentatrice ha rilasciato un’interessantissima intervista […] L'articolo Grande Fratello, le ...

Grande Fratello 2018 : spiacevole vicenda nella casa più spiata d’Italia? Video : Eccoci con il consueto appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del popolare reality show Grande Fratello [Video], che la prossima settimana ritornera' sulla rete ammiraglia Mediaset. Purtroppo di recente sul web è circolata una bruttissima notizia, dato che è stato dichiarato che nella casa più famosa d’Italia ci sarebbe stata una spiacevole vicenda. La conduttrice napoletana ha rassicurato i telespettatori A pochi giorni dalla ripresa ...

Grande Fratello 2018 : spiacevole vicenda nella casa più spiata d’Italia? : Eccoci con il consueto appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del popolare reality show Grande Fratello, che la prossima settimana ritornerà sulla rete ammiraglia Mediaset. Purtroppo di recente sul web è circolata una bruttissima notizia, dato che è stato dichiarato che nella casa più famosa d’Italia ci sarebbe stata una spiacevole vicenda. La conduttrice napoletana ha rassicurato i telespettatori A pochi giorni dalla ripresa del ...

LADRI NELLA CASA DEL Grande FRATELLO/ Rubati mobili e arredamenti? Barbara D'Urso smentisce la bufala : GRANDE FRATELLO 2018: furto NELLA CASA più spiata d'Italia a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione, Barbara D'Urso ospite di Gerry Scotti.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:29:00 GMT)

Grande Fratello 15 : promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (video) : Il Grande Fratello 15 partirà ufficialmente martedì 17 aprile 2018, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Barbara D'Urso.prosegui la letturaGrande Fratello 15: promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 23:15.

Amaurys Perez/ Grande sorpresa per l'ex pallanuotista - in Honduras il fratello Antonio (Isola dei famosi) : Amaurys Perez, dopo il malore l'ex pallanuotista è tornato a Playa Dos e sta meglio. Rimarrà solo un brutto ricordo e ormai è tutto superato? (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:54:00 GMT)

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

Si diffonde la fake news del furto al Grande Fratello : non è vero nulla : Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui nella casa del Grande Fratello di Cinecittà vi sarebbe stato un furto. Si è trattato in realtà di una fake news ossia di una notizia falsa, come chiarito dalla conduttrice Barbara D'Urso. Quest'ultima ha premesso di aver letto la notizia del furto su molti siti e di essersi messa in contatto con gli autori del programma per saperne di più. Nessuno ha confermato la notizia per cui, dopo i ...

Grande Fratello ecco i primi nomi dei concorrenti : Sono arrivati i nomi ufficiali dei primi reclusi del “Grande Fratello”, che vedrà Barbara D’Urso alla conduzione. I nomi dei concorrenti sono stati rivelati dal settimanale “Spy”, diretto da Alfonso Signorini: Simone Coccia, ex fidanzato dell’onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell’”Isola dei famosi”. Con loro Camilla Lucchi, una ...

Derubata la casa del Grande Fratello : sottratti arredi e mobili - anche un frigo Video : Il quotidiano Il Messaggero ha diffuso una notizia che ha dell'incredibile. Pochi giorni prima della messa in onda del #Grande Fratello, la casa più spiata d'Italia ha subito un furto clamoroso. Sono stati sottratti arredi e mobili, persino un frigorifero, un piano cottura, due divani, uno specchio e delle sedie. Non essendo la casa abitata, tutto ciò che i ladri hanno pensato di sottrarre sono state le suppellettili e i mobili. I primi a ...

Barbara d’Urso smentisce il furto al Grande Fratello : “E’ una bufala!” : Grande Fratello 15: “Il furto? Una fake news!” Parla Barbara d’Urso La notizia sul furto nella Casa del Grande Fratello è rimbalzata di sito in sito questa mattina. Barbara d’Urso oggi in diretta a Pomeriggio 5 ha smentito il tutto etichettando tali voci come una bufala e una fake news. La conduttrice napoletana ha esordito il suo discorso affermando che ha accettato questa sua nuova sfida tv con allegria, ma ha anche ...

Ladri al Grande Fratello : rubati divani - cucine e sedie. "Nella zona numerosi campi rom abusivi" : Manca una settimana all'inizio della nuova stagione del Grande Fratello Nip e sembra essere quasi tutto pronto, se non fosse per un piccolo incidente di percorso.Come fa sapere Il Messaggero, infatti, la Casa più spiata d'Italia sarebbe stata saccheggiata dai Ladri. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti dalla famosa porta rossa di Cinecittà e avrebbero fatto razzia di mobili ed elettrodomestici. divani, sedie, puff, frigoriferi, piani ...

Grande Fratello - ecco i nomi dei concorrenti : dagli ex di alla Rich Kids. E il figlio di un naufrago : MILANO - Arrivano i nomi ufficiali dei primi reclusi del Grande Fratello , che vedrà anche, come riportato da Leggo.it, il ritorno di Barbara D'Urso alla conduzione. I nomi dei concorrenti sono stati ...

Ladri nella casa del Grande Fratello : bufala! : casa del Grande Fratello Nessun furto al Grande Fratello. La casa più spiata d’Italia è rimasta inviolata: nelle scorse ore si era diffusa la notizia che i locali del popolare reality erano stati visitati dai Ladri, con la conseguente sottrazione di frigoriferi, divanetti e piani cottura. Ma il fatto non avrebbe alcun riscontro. Insomma: è una bufala. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, i Ladri si sarebbero introdotti ...