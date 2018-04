Gran Turismo Sport | svelate le due nuove auto in collaborazione con Audi

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation all’asfalto del gran premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

Audi - La e-tron Vision Gran Turismo arriva in Formula E : Dalla Playstation alle strade di Roma. L'Audi e-tron Vision Gran Turismo è una nuova concept ideata per l'ultimo capitolo dell'omonima saga videoludica ma, a differenza degli altri prototipi, non sarà solo virtuale. La Casa di Ingolstadt ha deciso di creare un modello realmente funzionante che sarà impiegato come race taxi in tutte le tappe della Formula E a partire dall'E-Prix di Roma in programma sabato 14 aprile. Al volante della sportiva vi ...

Gran Turismo Sport : la prossima settimana sarà svelata una nuova auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...

Genesis Essentia concept - la Granturismo coreana del futuro – FOTO : Il design delle auto coreane ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non stupisce, dunque, che un marchio come Genesis (costola di lusso del gruppo Hyundai) arrivi a presentare al salone di New York la propria e senza dubbio originale interpretazione di granturismo che verrà. Linee tese e spigolose da sportiva di razza, due posti, motore elettrico ad alte prestazioni (si parla di uno scatto 0-100 in tre secondi), fibra di carbonio e ...

Gran Turismo Sport : Nuovo aggiornamento in arrivo : Sony annuncia ufficialmente l’arrivo per il 29 Marzo, di una nuova patch per Gran Turismo Sport, la quale porta il gioco alla versione 1.15, scopriamo insieme i contenuti previsti. Gran Turismo Sport: Le novità del Nuovo Update 1.15 Nuove vetture: Honda Raybrig Concept-GT (GT500) Lexus Au Tom’s RC F (GT500) Nissan Motual Autech GT-R (GT500) Aston Martin DB11 BMW M3 Sport Evolution Eckerts Rod & Custom Mach ...

La Provincia di Salerno alla BMT : Grande successo per le iniziative di turismo emozionale/culturale. : L'associazione Teatro Arbostella opera da oltre un decennio nella città di Salerno dove vanta più di 500 abbonati e che attraverso delle rassegne promuove spettacoli consistenti nella diffusione ...

Turismo - in arrivo 6 milioni di euro per le Grandi destinazioni : Teleborsa, - Arrivare ad una gestione innovativa e sostenibile dei grandi flussi turistici nelle "top destinations" d'Italia : Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli. E' per raggiungere questo ...

Cultura - turismo ed enogastronomia internazionali al XXXIX Gran Capitolo della Confraternita del Bòn Cuciàr. : Amicizia e solidarietà, unite anche dalla volontà di valorizzazione delle tradizioni, del territorio e dell'agroalimentare " nel nostro caso, veronese " si incontreranno a Verona il 24 marzo prossimo, ...

Audi e-tron GT - nel 2020 una Gran Turismo elettrica. Prima - però - il crossover : Mentre nel 2020 sarà il turno di un altro sport utility, il primo fabbricato sulla piattaforma modulare per veicoli elettrici del gruppo Volkswagen, denominata 'Meb'. Sulla medesima sarà ...

Aston Martin DB11 Volante - molto più di una Spider Granturismo : Solo il nome “Volante” evoca immagini di grandi Spider-Cabriolet degli anni sessanta. La Aston Martin DB11 sembra pronta a continuare la tradizione. Poiché il coupé è stato lanciato un paio di anni fa, la versione convertibile era quasi del tutto scontata. In effetti, Aston ha preso in consegna i preordini per il DB11 Volante già da diversi mesi per le richieste stesse arrivate già dagli utenti e le consegne negli ...

Salone di Ginevra - Il nostro stand con la Gran Turismo da guidare : Nello stand di Quattroruote al Salone di Ginevra (Hall 5 5032), ci saranno due attrazioni imperdibili. Da una parte, lultima creatura della Zagato, ovvero lIsoRivolta Vision GT, sportiva estrema nata per il videogioco Gran Turismo della Playstation Sony, e diventata realtà. Dallaltra, per lappunto, la possibilità di mettersi virtualmente al volante proprio di una Gran Turismo e di cimentarsi in una simulazione di guida in pista salendo a bordo ...

Touring Superleggera - La Maserati GranTurismo diventa Sciàdipersia : La Carrozzeria Touring Superleggera tornerà al Salone di Ginevra presentando un nuovo modello, la coupé Sciàdipersia. Basata sulla meccanica della Maserati GranTurismo, la due porte propone un design retrò con proporzioni d'altri tempi abbinato a dettagli moderni. La produzione sarà limitata a un massimo di 10 esemplari, ognuno dei quali richiederà una GranTurismo donatrice che fornirà tutte le componenti meccaniche e degli interni. Così le ...

MiGranti : Ragusa - fondi accoglienza usati per acquisto agriturismo e polizze vita (2) : (AdnKronos) - È stato accertato, ad esempio, che gli amministratori hanno emesso assegni per un valore complessivo di oltre 250.000 euro tratti dal conto corrente della Onlus a favore di due commercialisti (anch’essi indagati) "a fronte non di prestazioni di consulenza ottenute ma per il concorso e