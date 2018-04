Governo | Orfini a Franceschini | Pd no può non stare a opposizione

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Nuovo Governo : Di Maio corteggia il Pd<br>Orfini chiude : "Noi alternativi al M5S" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Caos Pd - Orfini contro Castagnetti/ Botta e risposta su Governo "Noi opposizione" - l'ex dem "C'è modo e modo" : Il Pd continua a restare spaccato sul ruolo da tenere nella formazione del prossimo governo: il presidente Orfini dice "Noi all'opposizione" ma l'ex Castagnetti ribatte: "C'è modo e modo..."(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Governo - Orfini : “Noi all’opposizione. Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd hanno preso la linea opposta” : dopo aver votato la scelta di stare all’opposizione, larga parte dei gruppi dirigenti del Pd, dal giorno dopo, hanno messo in campo una linea opposta. A raccontarlo non è un retroscena, ma – con queste parole – il presidente del partito, Matteo Orfini, in un’intervista alla Stampa. Una circostanza a causa della quale Orfini si dice “sconcertato“. E’ la riprova che il Pd in questo momento è diviso tra ...

Orfini tuona : no aperture - ne referendum tanto meno orge di Governo col PD Video : “Sapete che c'è? Fate un #governo senza di noi”. Aveva tuonato così Matteo Renzi [Video] lo scorso 5 marzo, all’indomani delle elezioni che hanno sancito un vero e proprio tracollo per il #Partito Democratico, quello stesso partito che nel 2014 aveva toccato il 40% alle Europee. I destinatari erano i vincitori delle scorse elezioni: #movimento 5 stelle e coalizione di centrodestra. Alle parole di Renzi aveva ribattuto il governatore pugliese ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al Governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

Salvini - prove di Governo : 'Presidenza Camere ai due vincitori'. Orfini : 'Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd' : Per dare più forza al suo messaggio cita Alcide De Gasperi: 'Politica vuol dire realizzare, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto' ha detto Di Maio ...

Salvini - prove di Governo : "Presidenza Camere ai due vincitori". Orfini : "Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd" : La nebbia fitta che nasconde il futuro del nuovo governo potrebbe dissiparsi entro due settimane. E' questo il termine entro il quale dovranno essere eletti i presidenti delle Camere grazie a una...