Governo Nuova tornata di colloqui per giovedì e venerdì

FINANZA E Governo/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico.

Governo : Nencini - all’opposizione per nuova sinistra riformista : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Che il vento soffiasse a favore di Lega e M5S lo avevamo capito, quello che non abbiamo capito era la potenza di quel vento”. Così Riccardo Nencini ha concluso i lavori degli stati generali del socialismo riformista italiano che si sono tenuti a Bologna in occasione del primo di due appuntamenti, che coinvolge l’area centro-nord del Psi. Il secondo appuntamento è previsto a Napoli per il 14 ...

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5s - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Grasso 'sì a M5s, no alla Lega'. Meloni, 'Centrodestra compatto con Salvini, no veti Di Maio'.

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5s - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale" : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Di Maio e Salvini tra intese e veti

Pd - nuova frattura sul Governo di scopo : crescono i disponibili ma Renzi si oppone : un Pd quanto mai diviso quello che si prepara all'incontro di giovedì prossimo con il capo dello Stato. La delegazione del Partito democratico dopodomani salirà al Colle per le consultazioni con un'...

QUALE Governo?/ Nel bugiardino delle soluzioni ci vuole anche la - nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.

GR : Governo favorevole a nuova concessione SSR : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La scelta di Di Maio : Governo del presidente e nuova legge elettorale Video : Un governo cosiddetto ‘di scopo’ [Video], o ‘del presidente’ se preferite, senza personalita' politiche al suo interno, che resti in carica non più di un anno per approvare i necessari provvedimenti economici e, soprattutto, una nuova #legge elettorale. È questa la soluzione al blocco istituzionale pensata dal leader del M5S Luigi #Di Maio. Retroscena offerto questa mattina dal quotidiano La Stampa, secondo cui la chiusura ad ogni intesa di ...

Matteo Renzi - per gli elettori Pd arriva una nuova delusione : la maggior parte di loro vuole un Governo con il M5S : L'istinto a schiantarsi da parte del Partito democratico è sempre duro a morire, anche dopo la batosta del 4 marzo che ha condannato il partito di Matteo Renzi al peggiore risultato nella storia della ...

"Nuova prospettiva a sinistra" Giorgio Galli analizza le elezioni "Verso il Governo di larghe intese" : "Si è aperta la strada di una nuova interessante prospettiva per la sinistra in disfacimento, da studiare e valutare molto seriamente". Giorgio Galli, 90 anni compiuti il 10 febbraio, decano dei politologi italiani... Segui su affaritaliani.it

De Castro - Pd - : 'Una nuova politica agricola in Europa solo se l'Italia ha un Governo credibile' : ... un miliardo di riduzione delle imposte, ovvero il segnale concreto di fiducia nel settore primario come trainante dell'economia italiana'. Per Paola Gazzolo 'il nostro governo ha riacquisito ...

De Castro - Pd - : 'Una nuova politica agricola in Europa solo se l'Italia ha un Governo credibile' : Nell'introduzione il sindaco di Podenzano Alessandro Piva ha evidenziato il passaggio cruciale che sta vivendo in queste settimane la politica agricola nel nuovo scenario dell'Europa post Brexit: 'La ...

Veltroni : Senza Governo - nuova legge elettorale e poi voto : Per Veltroni il nemico è sempre Berlusconi, per Gentiloni il Pd è l’unico argine al populismo. Dal teatro Eliseo il premier e il fondatore del Partito democratico lanciano “le idee della sinistra di governo”.Un appuntamento che non ha previsto la preSenza del segretario Matteo Renzi, impegnato a parlare a Torino dal palco del Lingotto, lo stesso da cui Walter Veltroni, 11 anni fa, diede vita al Pd. Ora, invece, ...