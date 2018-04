Governo | Marcucci Pd | “Rischio voto” Guerini | “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio

Marcucci : imbarazzanti appelli Di Maio - mai appoggeremo Governo M5s : Roma, 7 apr. , askanews, 'Gli appelli di Di Maio sono imbarazzanti. In prima battuta per lui, per le sue patetiche giravolte'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama ...

E sul Governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

