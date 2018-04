Governo | Marcucci | impossibile con M5S | tutto ci divide da loro

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

Marcucci : imbarazzanti appelli Di Maio - mai appoggeremo Governo M5s : Roma, 7 apr. , askanews, 'Gli appelli di Di Maio sono imbarazzanti. In prima battuta per lui, per le sue patetiche giravolte'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama ...

Marcucci : imbarazzanti appelli Di Maio - mai appoggeremo Governo M5s : L'esponente di una forza politica che ha trattato il Parlamento come una piattaforma della Casaleggio associati, escludendo la minoranza dalle funzioni di controllo. E ancora che cosa vuole fare Di ...

E sul Governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

Governo : Marcucci - da Pd no a M5S - proposta Di Maio irricevibile : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun Governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile”. Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, da Pd no a M5S, proposta Di Maio irricevibile sembra essere il primo ...

Governo : Delrio-Marcucci - gruppi Pd a opposizione : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Il posto del Pd è all’opposizione”. Lo dicono i neo eletti capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci a Democratica, il quotidiano on line del Pd a proposito dell’atteggiamento dei gruppi Pd sulla formazione del Governo. Dice Marcucci, presidente dei senatori dem: “Io sono convinto che Salvini e Di Maio alla fine troveranno un accordo, quando avranno risolto la primaria ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Salvini e Di Maio competono per la premiership - devono dipanare questa vicenda” : “La situazione politica che si sta determinando è molto chiara: mi sembra che Salvini e Di Maio si siano dati reciproche disponibilità in termini programmatici, oggi credo che tra loro si sia aperta la corsa alla premiership, a loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene le nostre volontà, ma lavoriamo con responsabilità dentro le aule parlamentari”. Così Andrea Marcucci, capogruppo neoeletto al Senato del Pd a margine della ...

Governo : Marcucci - M5S?Programmi opposti : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Ho l'impressione che non si siano letti i programmi elettorali. Il programma elettorale del M5S sostanzialmente su tutti i punti dice questioni e pone temi opposti alle nostre ...