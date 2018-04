Governo | il ' terzo uomo' del presidente Sergio Mattarella | Mario Draghi o Raffaele

Governo : Di Maio - premier terzo? In Ue non avrebbe peso : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Quanto conta un presidente del Consiglio in un tavolo europeo se quel premier non ha preso un voto? Ora io sento parlare di Severino, Cottarelli e a me, che ho preso 11 milioni di voti, viene chiesto di fare un passo indietro. Ora, con tutto il rispetto per la loro scelta di non candidarsi, ma è proprio questo che ci ha sempre indebolito: ai tavoli europei serve gente legittimata dal popolo”. Lo ...

SALVINI - BERLUSCONI - MELONI : “Governo CENTRODESTRA”/ Vertice Arcore - “premier terzo” : Di Maio “no ammucchiate” : SALVINI, BERLUSCONI, MELONI: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx" Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Governo - Giorgetti : 'Giusto ragionare su possibile premier 'terzo'' : 'Berlusconi può decidere di fare un discorso orgoglioso, come quello che ha fatto al Quirinale', ma ' non ha sbocchi politici ', prosegue Giorgetti a '1/2h in più'. 'In politica penso sia sempre sbagliato dire 'mai mai mai' e 'no no no'. Ricordo che in passato c'è chi diceva che con alcune persone non voleva prendere mai più neanche un caffè e poi si è ritrovato al ...

Governo - il centrodestra riunito ad Arcore. Giorgetti : «Premier terzo? Giusto ragionarci» : Il centrodestra si riunisce. I leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono ad Arcore per il vertice del centrodestra nella residenza privata di Silvio Berlusconi. Salvini ...

Governo Lega-M5s - le ipotesi clamorose sul premier terzo : Giulio Tremonti o Urbano Cairo? : Il primo giro di consultazioni sembra non aver partorito nulla: tutto come da previsioni, insomma. La situazione, forse, si sbloccherà nel corso dei secondi incontri con Sergio Mattarella . Nel ...

Per formare il Governo Mattarella scelga un terzo : L'incarico di costituire l'esecutivo è faccenda complicata: né Luigi Di Maio né Matteo Salvini , lo dicono le leggi dell'equilibrio, possono presiederlo. Ecco la lettera , quasi, immaginaria di ...

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Terzo valico - Sala : "Indispensabile - M5S pensa all'ambiente ma non al traffico".

