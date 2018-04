Governo | il giorno e l' ora in cui si decide tutto | chi e perchè

Gentiloni - il suo Governo in carica per gli affari 'ordinari' ci costa quasi 600mila euro al giorno : E' in carica per 'gli affari correnti' . In pratica, fa poco o niente. Ma, in attesa che , e se, la matassa per la formazione di un nuovo esecutivo venga sciolta dopo le elezioni del 4 marzo, il ...

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Di Maio : al Governo vada chi è legittimato dal popolo : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento". Si è chiusa con il Movimento 5 Stelle la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A chiusura della mattinata, la Lega

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Al Quirinale entra nel vivo la partita del Governo : Al via la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. Chiude la mattinata, la Lega. Si riprende poi nel pomeriggio, alle 16,30 con il M5s

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Al Qurinale entra nel vivo la partita del Governo : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici. Giorgia Meloni (FdI): chiesto a Mattarella di affidare l'incarico a Salvini

Governo - secondo giorno di consultazioni al Quirinale : Oggi, secondo giorno di consultazioni dei partiti al Quirinale per la formazione del Governo. Da Mattarella al Quirinale sfilano le delegazioni di Partito Democratico , Martina, Orfini, Delrio, ...

Governo - chiuso il primo giorno di consultazioni - Giovedì al Colle centrodestra - Pd e M5s : Il barometro del primo giorno di consultazioni del Presidente della Repubblica sul Governo non consente ancora di poter prevedere il sereno sulla strada della formazione di un esecutivo. Né passi ...

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : Governo, Mattarella chiude il primo giorno di consultazioni | Meloni: tocca al centrodestra La leader di Fratelli d’Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: “Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s”. Grasso invece apre ai pentastellati: “Sostegno se affronta i nostri temi” Continua a leggere

Consultazioni - il primo giorno – Meloni : “Sì a un Governo di minoranza”. Grasso : “Sostegno a M5s se affronta nostri temi” : Col ritmo lentissimo dei protocolli del Quirinale il primo giorno di Consultazioni passa e cristallizza la situazione, in attesa che il quadro diventi quadro anche a livello ufficiale con la seconda giornata quando – tra le 10 e le 16,30 – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Nel frattempo gli unici puntelli di un certo peso sono quelli della presidente di ...

Governo - primo giorno di consultazioni. Grasso apre ai Cinquestelle : Sono iniziate oggi le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati del...

Consultazioni Governo - la diretta : primo giorno di colloqui per Mattarella. Incontro di 40 minuti con la Casellati : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico ...

Governo - è il giorno delle consultazioni : Governo, è il giorno delle consultazioni I primi a salire al Colle saranno i presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, seguiti dall’unico presidente emerito ancora in vita, Giorgio Napolitano. Da M5s una apertura a Lega e Pd per il Governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia. Martina: “No a […]

