Governo | Franceschini | ' Basta assistere | si apre una nuova fase'

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Governo - la mossa di Franceschini all’assemblea Pd : “Basta assistere - evitare Governo M5s-Lega per il bene del Paese” : “evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, un segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini, esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che ...

Il piano di Orlando e Franceschini per un Governo con il Movimento 5 Stelle Video : Una vera e propria bomba quella rilanciata da “La Stampa”. Un “piano” che sovvertirebbe le certezze createsi in queste ultime settimane di speculazioni politiche e creerebbe un “governo che non ti aspetti [Video]”. Diversi i nomi di alto profilo che si starebbero vagliando. Un piano a firma PD che avrebbe ottenuto il gradimento di alcuni mostri sacri della nostra politica. 'Aiutino' per Mattarella Sarebbero dunque in molti all’opera per aiutare ...

Governo - Pd si spacca : Franceschini e Orlando chiedono di ridiscutere la linea. E i renziani attaccano il Corriere : Dicono che staranno all’opposizione, perché è lì che li hanno voluti gli italiani. Che i “5 stelle hanno già deciso” e “che non intendono incontrarli prima di aver parlato con Sergio Mattarella”. Di sicuro per il momento c’è solo che il Partito democratico è spaccato su due fronti: chi vuole l’Aventino e chi invece, lontano dai riflettori, cerca i contatti con i grillini e valuta l’opzione del ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al Governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un Governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

Pd - Franceschini : “Governo a tempo solo per le riforme - poi nuove elezioni. E’ il momento di scrivere le regole insieme” : Non tutto è perduto, la legislatura – in particolare – non è perduta. Piuttosto “è il momento di scrivere le regole tutti insieme“. E’ la via d’uscita indicata dal ministro della Cultura Dario Franceschini che in un’intervista al Corriere della Sera si fa da ulteriore portavoce della possibilità di “scongelamento” dei voti del Pd in Parlamento. Dopo la direzione del Pd che ha ribadito che il ...

Franceschini : “Governo con tutti dentro per fare legge elettorale e riforma costituzionale” : Dario Franceschini propone una legislatura costituente, con dentro tutti i partiti allo scopo di fare una nuova legge elettorale e approvare una riforma costituzionale che porti all'esistenza di una sola Camera: "Se prevale l’interesse generale, questa diventa la legislatura che cambia il sistema politico italiano".Continua a leggere