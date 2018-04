Governo | Di Maio | sono fiducioso | ci sono evoluzioni nei partiti

Governo : Martina - per Di Maio Pd o Lega è uguale - logica irricevibile : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili”. Lo ha detto Maurizio Martina all’assemblea dei gruppi Pd.“Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa ...

Governo - Di Maio : “Le forze politiche hanno bisogno di tempo - evoluzioni in corso nel centrodestra e nel Pd” : Il prossimo giro di consultazioni “sarà l’occasione per raccontare al presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po’ di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e glielo daremo, ...

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

Di Maio : ci metteremo un po' per fare un Governo fatto bene : Roma, 10 apr. , askanews, 'Stiamo lavorando ogni giorno per formare un governo del cambiamento, perchè non ha alcun senso fare un governo se non sarà del cambiamento, non ha alcun senso fare il ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Inutile incontrarsi finché Di Maio metterà veti. Rapporto Lega-Berlusconi è solido” : Centinaio dà la sua lettura dell’inversione del calendario deciso da Mattarella: “Secondo me è il segnale che Mattarella ha fretta di chiudere”. E se il Capo dello Stato affidasse un mandato esplorativo all’ultimo che consulterà, cioè il Presidente del Senato Casellati? “Può darsi sia la volontà del Presidente della Repubblica di capire se si può iniziare a dare qualcuno la possibilità di poter capire se ci sono ...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Governo : Di Maio - premier terzo? In Ue non avrebbe peso : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Quanto conta un presidente del Consiglio in un tavolo europeo se quel premier non ha preso un voto? Ora io sento parlare di Severino, Cottarelli e a me, che ho preso 11 milioni di voti, viene chiesto di fare un passo indietro. Ora, con tutto il rispetto per la loro scelta di non candidarsi, ma è proprio questo che ci ha sempre indebolito: ai tavoli europei serve gente legittimata dal popolo”. Lo ...

Governo : Di Maio - noi pronti ma a Pd e centrodestra serve tempo : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Noi siamo impegnati a scrivere un contratto di Governo sul modello tedesco per mettere al centro i problemi degli italiani e le soluzioni ai loro problemi, lo vogliamo fare con le forze politiche che ho indicato uscendo dal Quirinale. Noi siamo pronti, ma capisco che ci sono delle dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e al Pd, quindi avremo bisogno di tempo per vedere le evoluzioni interne ...

Denis Verdini - la lettera a Luigi Di Maio : 'Fai come ti dico e avrai il Governo più potente di sempre' : E bastona pesante l'ex steward del San Paolo dicendo che 'la giovane età non giustifica una così maldestra ingenuità, tanto meno in politica'.

Governo : Berlusconi il tappo - quale sbocco per Salvini e Di Maio? : A pochi giorni dal secondo giro di consultazioni, le posizioni dei principali partiti restano abbastanza rigide

Governo - Di Maio : vedere Salvini ora non ha senso. Aspetto tutto il Pd - : Il leader pentastellato al segretario del Carroccio: "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Se dobbiamo vederci per discutere di Berlusconi non serve'". Atteso per stasera il ...

