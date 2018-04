Governo | Di Maio aspetta Salvini

CONSULTAZIONI - GIOVEDÌ E VENERDÌ DA MATTARELLA/ Quirinale - Governo Centrodestra-M5s? Di Maio “Salvini decida” : CONSULTAZIONI Quirinale GIOVEDÌ e VENERDÌ: MATTARELLA vede subito Centrodestra, M5s e Pd, il giorno dopo Fico, Casellati e Napolitano. Trame e scenari verso il Governo: sfida Salvini-Meloni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Di Maio : "Inutile andare al Governo se non potremo cambiare tutto" : 'Scusate se ci stiamo mettendo un po' di tempo a formare il nuovo Governo, ma lo stiamo facendo perché è inutile andare al Governo o fare il presidente del Consiglio se non potremo davvero cambiare ...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Pd - Martina : “Logica M5s è irricevibile”/ Emiliano incalza : “Faccia il Governo con Di Maio” : Pd, Martina: “Logica M5s è irricevibile”. Emiliano incalza: “Faccia il governo con Di Maio”. Le ultime notizie sull'assemblea dei palamentari dem a cui non ha partecipato Renzi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Governo : Martina - per Di Maio Pd o Lega è uguale - logica irricevibile : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili”. Lo ha detto Maurizio Martina all’assemblea dei gruppi Pd.“Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa ...

Governo - Di Maio : sono fiducioso - ci sono evoluzioni nei partiti : Roma, 10 apr. , askanews, 'sono molto fiducioso .I partiti hanno bisogno di un pò di tempo, a quello che sto vedendo, sia nel centrodestra che nel Pd ci sono evoluzioni e discussioni che io rispetto. ...