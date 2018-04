Governo | aumento Iva a meno di sanare una voragine

cgia mestre * ' AL NUOVO Governo SPETTERà UNA MANOVRA DA ALMENO 18 - 5 MILIARDI per evitare l'aumento dell'Iva ' - : Anche alla luce di questi numeri, la messa in sicurezza del nostro paese è una priorità che va affrontata subito sia per evitare tragedie future, ma anche per far girare l'economia e creare nuovi ...

CGIA : il nuovo Governo dovrà fare una manovra di almeno 18 - 5 miliardi per scongiurare aumento dell'Iva. : Anche alla luce di questi numeri, la messa in sicurezza del nostro paese è una priorità che va affrontata subito sia per evitare tragedie future, ma anche per far girare l'economia e creare nuovi ...

Governo - fate presto : countdown per l'aumento al 24% dell'Iva - mannaia sul commercio : L'Iva aumenterà? Pagheremo più tasse per i beni di consumo? Ancora presto per dirlo ma i tempi stringono. Secondo la bozza del Documento Economia e finanza, gli interventi sull'Iva messi in campo per...

Arriva il Def - per il nuovo Governo il nodo dell'aumento dell'Iva : Gli interventi sull'Iva messi in campo dal governo per ridurre l'evasione sull'aliquota stanno funzionando. Secondo quanto riportato in una prima bozza del Def che l'ANSA ha potuto visionare, da una ...

Nella bozza del Def resta l'aumento dell'Iva dal 2019 : spetterà al nuovo Governo disinnescare le clausole di salvaguardia : Dopo la sterilizzazione del 2018, gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia restano intatti per i prossimi anni.Secondo quanto si legge in una prima bozza del Documento di economia e finanza, visionata dall'Ansa, come previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% passerà all'11,5% dal primo gennaio 2019 e al 13% dal primo gennaio 2020. L'aliquota Iva ordinaria del 22% passerà al 24,2% dall'1 gennaio 2019, al 24,9% dall'1 ...

Salvini : «Governo con M5S? Su Di Maio nessun pregiudizio. No aumento Iva» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Di Maio : "Al Governo per evitare l'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile»video : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo insieme al M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»