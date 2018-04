E' necessario che Vladimir Putin e Donald Trump si incontrino al più presto per evitare una sorta di "crisi Cubana" del 21esimo secolo. E'l'appello lanciato dall'ex presidente della ex Urss, Gorbaciov, riferendosi alla crisi degli anni 60 per i missili russi a Cuba. Secondo Gorbaciov, si devono "accelerare" i preparativi di un summit PutinTrump, così da abbassare la tensione". "Spero non si arrivi alla crisi Cubana nei rapporti fra Russia e Usa ma l'angoscia è enorme",ha sottolineato.(Di martedì 10 aprile 2018)

