Goolaerts | ecco l' ultima foto in azione | due minuti prima della tragedia

Arresto cardiaco per Goolaerts. L'esperto : 'Ecco le possibili cause alla base del decesso' : Un'altra tragedia ha coinvolto il mondo dello sport. Michael Goolaerts, corridore belga di 23 anni, è morto per Arresto cardiaco all'ospedale di Lilla, in Francia. Abbiamo visto il ciclista cadere ieri dalla sua bicicletta durante la 116ª ...