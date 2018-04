Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store | ecco le novità della versione 19

I Google Home si sincronizzano con qualsiasi speaker bluetooth mentre Google Assistant inizia a gradire i numeri di telefono : La famiglia dei Google Home, fresca di arrivo in Italia, apre agli altoparlanti bluetooth di produttori terzi. D'ora in poi sarà possibile sincronizzare gli smart speaker di Big G con qualsiasi speaker bluetooth. Oltre a questo Google Assistant per iOS introduce un'opzione che consente agli utenti di aggiungere il proprio numero di telefono. L'articolo I Google Home si sincronizzano con qualsiasi speaker bluetooth mentre Google Assistant inizia ...

Google Telefono 18 prepara la strada ad Android P - ottimizza la barra in basso e non solo : Google Telefono si aggiorna alla versione 18 e porta significative novità: con questo update l'app di Google dedicate alle telefonate inizia a prepararsi all'arrivo di Android P, ottimizza il design della nuova barra in basso, adotta le impostazioni audio di sistema. Scopriamo insieme Google Telefono 18. L'articolo Google Telefono 18 prepara la strada ad Android P, ottimizza la barra in basso e non solo proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico. L'articolo Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete : Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il client Web di Google Allo prima o poi sarà completamente indipendente da un telefono connesso alla rete L'articolo Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono 17 nasconde una nuova schermata principale - con la barra in basso : Google sta lavorando per riorganizzare la schermata principale dell'applicazione Google Telefono e a suggerirlo è l'analisi dell'ultimo aggiornamento, versione 17, distribuito un paio di giorni fa. L'articolo Google Telefono 17 nasconde una nuova schermata principale, con la barra in basso è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Telefono introduce le chat heads con la versione 17 e lavora al supporto RTT : Google Telefono si aggiorna alla versione 17 introducendo le chat heads per le chiamate in corso, con una serie di funzioni richiamabili con un semplice tocco. Nel codice invece si nascondono alcuni indizi che fanno pensare all'imminente arrivo dei servizi RTT (real Time Text). L'articolo Google Telefono introduce le chat heads con la versione 17 e lavora al supporto RTT è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.