Google Pixel e Pixel XL rimossi dal Google Store | da oggi non saranno più in vendita

John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 : Dalla colaborazione tra Google e John Legend arriva "A Good Night", un nuovo video musicale realizzato interamente con Google Pixel 2. Guardiamolo insieme L'articolo John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Dirty Unicorns 12.1 risolve tantissimi bug e aggiunge il supporto a Motorola Z2 Force e Google Pixel 2 XL : Arriva la nuova versione della ROM Dirty Unicorns, basata su Android 8.1 Oreo: ecco a voi la nuova DU 12.1, con tante novità e migliorie rispetto alla versione precedente. L'articolo Dirty Unicorns 12.1 risolve tantissimi bug e aggiunge il supporto a Motorola Z2 Force e Google Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo : Nel corso degli ultimi mesi, per intenderci quelli successivi all'arrivo di Android 8.1 Oreo, numerosi utenti possessori di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno riscontrato problemi con il touchscreen; vediamo allora come risolvere con Magisk il fastidioso multi-touch bug che affligge gli smartphone del colosso di Mountain View. L'articolo Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo ...

Prime tracce dei Google Pixel 3 nell’AOSP suggeriscono nuove funzionalità di rete : Un commit proveniente dal ramo di sviluppo di Android P, finito nelle ore scorse sull'AOSP, porta i primi riferimenti a Google Pixel 3, che dovrebbe avere nuove funzionalità di rete. L'articolo Prime tracce dei Google Pixel 3 nell’AOSP suggeriscono nuove funzionalità di rete proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese […] L'articolo Patch di sicurezza di aprile 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese : Secondo alcune indiscrezioni sembra che Google possa commercializzare un Google Pixel di fascia media e dal prezzo più abbordabile in alcuni mercati: ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane, visto che il presunto lancio sarebbe previsto per l'estate. L'articolo Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese proviene da TuttoAndroid.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher. L'articolo Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 proviene da ...

Dropcon è un’icon pack che offre 3000 icone in stile Google Pixel : Dropcon è un'icon pack che mette a disposizione dell'utente oltre 3000 icone in full HD con risoluzione 196x196 Pixel, tra le quali figurano le icone di sistema dei produttori. Sono presenti degli sfondi disponibili nel cloud con il supporto a Muzei Live Wallpaper, il supporto per il calendario dinamico e aggiornamenti settimanali. L'articolo Dropcon è un’icon pack che offre 3000 icone in stile Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 : L'azienda di Mountain View ha iniziato a commercializzare i suoi Google Chromecast e Google Chromecast Ultra in due confezioni rinnovate. Il nuovo stile è completamente ispirato alla linea di design dei nuovi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. Nonostante le varie novità estetiche visibili dall'imballaggio, il contenuto rimane tale e quale. L'articolo Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi esclusivi Google Pixel “Come and Play” per tutti : link download : Gli esclusivi sfondi “Come and Play” disponibili in precedenza solo sui dispositivi Google Pixel sono ora disponibili per tutti gli smartphone android e Apple iPhone, ecco il link per il download dei wallpaper in alta definizione.Finalmente potete provare sul vostro smartphone Android i nuovi ed esclusivi sfondi destinati originariamente solamente per i dispositivi Google Pixel.Stiamo parlando della serie di Wallpaper “Come and ...

Gli sfondi “Come and play” creati per Google Pixel 2 sono disponibili al download : I coloratissimi sfondi Come and play che Google aveva creato in esclusiva per i suoi Pixel 2 e Pixel 2 XL sono ora disponibili al download per tutti. Google Design ha reso scaricabili cinque delle nove immagini, sono in alta risoluzione sia per smartphone che per desktop. L'articolo Gli sfondi “Come and play” creati per Google Pixel 2 sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Google apre l’Activity Recognition Transition API che sta dietro alla Driving mode dei Pixel 2 a tutte le app : Google ha deciso di rendere la Activity Recognition Transition API disponibile per tutti gli sviluppatori e di conseguenza per tutte le app. L'API in questione elabora i dati dei sensori di un determinato device tramite modelli di machine learning, senza quindi andare ad impattare in modo significativo sul consumo di risorse e sulla durata della batteria. L'articolo Google apre l’Activity Recognition Transition API che sta dietro alla ...

Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per cambiare traccia : Google ha in serbo varie novità per le Google Pixel Buds. Una di queste è la gesture che, tramite il doppio tap, può contare ora sulla possibilità di cambiare traccia. Prima relegata all'accensione/spegnimento di Google Assistant, tale comando delle cuffie di Big G è in fase di roll out e dovrebbe essere presto affiancato da altre funzionalità molto interessanti. L'articolo Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per ...

Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie : Con l'update ad Android 8.1 Oreo per il Google Pixel XL è stato introdotto un bug che potrebbe essere pericoloso per gli utenti. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie proviene da TuttoAndroid.