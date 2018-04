God of War | il nuovo video si concentra sul sistema di progressione

Il nuovo video di God of War si focalizza sulla colonna sonora : Con il lancio di God of War sempre più vicino, Sony continua a stuzzicarci rilasciando video dietro le quinte. Stavolta abbiamo avuto modo di approfondire la soundtrack e conoscere la lingua utilizzata nella partitura, il vecchio norvegese.Il nuovo God of War rompe la tradizione usando la mitologia norrena come fonte di ispirazione rispetto al greco. Come segnala Dualshockers, per riflettere questo cambiamento, Peter Scaturro, il principale ...

God of War : Tra critiche e pre-order cancellati : Il nuovo God of War è alle porte e salvo imprevisti entro o dopo l’uscita vi proporremo la nostra Recensione, nel frattempo vogliamo condividere con voi le parole di Cory Barlog, il game director del gioco, il quale ha deciso di rispondere alle tante critiche che gli sono state mosse da parte di coloro che hanno deciso di cancellare il pre-order del gioco, dopo averlo visto in azione. God of War: Capolavoro o Epic Fail? Credo che ...

God of War : Cory Barlog invita i giocatori a provare il titolo prima di giudicarlo : God of War rappresenta sicuramente una delle uscite per PS4 di maggior peso e, con l'avvicinarsi del lancio della nuova avventura di Kratos, continuano ad emergere informazioni sul gioco. Le ultime sono state condivise, ancora una volta, da Cory Barlog, che ha confermato l'assenza dei celebri mini giochi e, allo stesso tempo, la presenza di modalità aggiuntive oltre la campagna principale.Ora il director di God of War torna già protagonista con ...

Niente mini giochi in God of War ma ci saranno modalità aggiuntive oltre alla storia principale : Ci siamo quasi, l'uscita di God of War si avvicina a grandi passi e le informazioni sull'esclusiva PS4 sono quasi all'ordine del giorno. Tra gli ultimi interessanti dettagli condivisi da Cory Barlog, ci sono quelli relativi alla longevità, la nuova avventura di Kratos durerà più di 40 ore, quindi si preannuncia un'esperienza di gioco piuttosto lunga.Ora, il director ha svelato qualche altra informazione su God of War rispondendo ai fan su ...

God of War : ecco quanto spazio occorrerà per l'installazione : Man mano che ci avviciniamo all'uscita del prossimo God of War, le informazioni sul gioco si fanno sempre più numerose, le ultime ci svelavano interessanti dettagli sulla longevità, ma i giocatori, con l'avvicinarsi del lancio del nuovo episodio della serie, stanno cominciando anche a chiedersi quanto spazio su disco dovranno utilizzare per installare il titolo. Ebbene, grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, sembra che la risposta a ...

Svelato il peso che God of War occuperà su PlayStation 4 : God of War uscirà per PlayStation 4 nel corso del mese di aprile, e rappresenta di fatto l'uscita di maggiore peso tra le release del mese corrente di questo 2018 davvero ricco di titoli e di esclusive. Un "peso" che la nuova creatura di Santa Monica Studio non esercita soltanto a livello mediatico, ma anche in termini di gigabyte: è stato infatti Svelato quanto occuperà la nuova avventura di Kratos sulla vostra console ammiraglia ...

Completare God of War al 100%? Ci vorranno più di 40 ore : Vi ricordate quando parlando della longevità di God of War, Cory Barlog indicò un range che spaziava dalle 25 alle 35 ore? Si tratterebbe già così di una durata superiore ai precedenti God of War e al grosso dei progetti story-driven ma a quanto pare si trattava di una stima sin troppo al ribasso.Questo è ciò che traspare dalle ultime dichiarazioni del director sulle pagine di GamesRadar+: "Uno dei system designer ha appena effettuato un ...

God of War PS4 può durare oltre 40 ore - parola di Santa Monica Studio : Che la durata media di God of War per PS4, in arrivo nei negozi a fine aprile, fosse superiore ai giochi precedenti del franchise - e, forse, superiore anche alla media degli action game in generale - era cosa ovvia. Il director del titolo, tuttavia, ha speso qualche parola proprio sulla longevità del gioco, raccontando il tipo di sfida che ha rappresentato per il team di Santa Monica Studio. In un'intervista a Kinda Funny Games, Cory Barlog ...

L'esplorazione e i temibili Troll nel nuovo imperdibile video gameplay di God of War : In attesa del 20 aprile e dell'evento esclusivo dedicato al gioco a cui potreste partecipare grazie a PlayStation ed Eurogamer.it, ogni nuovo filmato dedicato a God of War si rivela indubbiamente imperdibile.In questo caso ci troviamo alle prese con un nuovo video gameplay pubblicato dal canale ufficiale di PlayStation e segnalato da DualShockers. Il filmato mostra alcuni degli aspetti fondamentali della nuova direzione intrapresa dalla serie. ...

Spettacolare video di God of War al 3 aprile : esplorazione - troll e combattimenti : Mancano poche settimane ormai all'uscita di God of War, il capolavoro annunciato di Sony Santa Monica. L'attesa è altissima ma speriamo che nessun negozio o store romba il day one, cosa di cui siamo abituati con i giochi più importanti sul mercato. Oggi arriva una gradita sorpresa: un nuovo Spettacolare video gameplay di God of War, sequenze che non avevamo mai visto prima d'ora. A rilasciarlo è stata proprio Sony Interactive Entertainment, un ...

God of War : PlayStation e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo il giorno prima del lancio : Per festeggiare con i fan l'uscita del nuovo God of War, PlayStation Italia organizzerà il 19 aprile (il giorno prima del lancio del titolo) un evento esclusivo a numero chiuso dedicato alla propria community.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalare a solo uno di voi questo invito esclusivo, ma assieme al vincitore potrà entrare all'evento anche un altro accompagnatore.L'evento si terrà nel pomeriggio del 19 aprile a Roma. Orario e luogo ...

Come nasce Atreus in God of War - il nuovo trailer racconta il suo sviluppo : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per God of War, il nuovo e atteso action adventure di Santa Monica Studio in arrivo nel mese di aprile in esclusiva PlayStation 4. Il video è dedicato al processo che ha portato alla creazione di Atreus, il giovane figlio di Kratos che accompagnerà il protagonista nel corso della sua nuova avventura ambientata nella mitologia norrena. Come nasce, quindi, il misterioso ragazzo al ...

God of War : pubblicato un nuovo diario di sviluppo dedicato all'Ascia del Leviatano : Un nuovo diario dello sviluppo è disponibile oggi.Nel filmato, questa volta, gli sviluppatori ci parlano dell'Ascia del Leviatano, l'arma che abbiamo più e più volte visto brandita da Kratos nei gameplay che si sono susseguiti negli ultimi giorni.Si tratta della sua arma principale, per cui cela sicuramente una storia di una certa rilevanza dietro al suo potere.Read more…

