GOAL DEEJAY Diletta Leotta intervista Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars

GOAL DEEJAY su SkyUno - puntata speciale con Sting e Shaggy : Giovedì 22 marzo alle ore 19 su Sky Uno (e alle 21 anche su Sky Sport Mix) andrà in onda una puntata speciale di Goal Deejay, il programma condotto da Diletta Leotta. Due i grandi artisti protagonisti dell'episodio: Sting e Shaggy. I due artisti internazionali, visti anche sul palco del Festival di Sanremo, saranno al centro di una lunga intervista in cui si racconteranno tra aneddoti e curiosità, carriera, amicizia e passione per lo ...