Gli hacker non hanno colpito solo Despacito | il più popolare video su Youtube

Boeing nel mirino deGli hacker : colpita da virus WannaCry. “Attivate contromisure” : Il principale produttore aerospaziale statunitense Boeing Company è stato colpito dagli hacker. L’azienda ha ammesso che alcuni dei suoi computer sono stati infettati dal virus informatico WannaCry, lo stesso che ha infettato migliaia di sistemi operativi lo scorso anno in 150 Paesi del mondo. Il quotidiano Seattle Times ha divulgato una nota scritta da Mike VanderWel, ingegnere capo del dipartimento per la produzione di aerei commerciali, ...

Lazio - Lotito fregato : paga Gli ultimi 2 milioni per De Vrij a un hacker : Sulla vicenda, come riporta la Gazzetta dello Sport , la Lazio risulta parte lesa e da tempo si sta muovendo la magistratura.

Lazio truffata daGli hacker : Un hacker ha colpito la Lazio di Claudio Lotito, ferendo in un sol colpo anche gli olandesi del Feyenoord. Come un bomber d'area, il pirata informatica ha aggirato la difesa e ha rapinato in piena area piccola la società biancoceleste di due milioni di euro: l'ultima rata del pagamento del centrale difensivo De Vrij, acquistato nel 2014 per 8 milioni totali, dirottata su un conto bancario diverso da quello del club olandese.Il fascicoloLa ...

Lazio truffata daGli hacker : Dopo aver sconfitto la difesa della Lazio, ha realizzato un gol da due milioni di euro. Lontano dai campi sportivi, nel mondo virtuale, hacker esperti hanno dirottato cifre a sei zeri approfittando dei rapporti commerciali tra i biancocelesti e il Feyenoord. In particolare sfruttando a loro vantaggio le dinamiche ...

Boom del 'cryptojacking' - nuova frontiera deGli hacker per guadagnare : ... "il dato italiano è rilevante e preoccupante perché si tratta di attacchi che necessitano della presenza di banda larga e noi, per diffusione, siamo a livelli bassi in Europa e nel mondo", conclude ...

Rocco Casalino M5S - nel curriculum un Master neGli Usa ma l'Università nega. Lui : 'Mi hanno hackerato' : Un Master negli Stati Uniti per Rocco Casalino , capo della Comunicazione del Movimento 5 Stelle , che appare e scompare dal curriculum presentato alle primarie delle regionali lombarde del 2013 e dal ...

Lo spettro deGli hacker sui processori Amd. Ma con qualche dubbio : Tredici falle scoperte nei processori di ultima generazione prodotti da Amd potrebbero consentire a un attaccante di infettare i dispositivi che ne sono in possesso con dei malware quasi impossibili da rilevare. Secondo un report di venti pagine, pubblicato dalla società Israeliana Cts, sfruttando i bug riscontrati, sarebbe possibile aggirare le misure di sicurezza dei processori EPYC, Ryzen, Ryzen Pro, e Ryzen, per sottrarre le ...

In aumento Gli attacchi hacker : ogni minuto colpiti 500 utenti : Il nuovo pericolo: i malware fileless I malware fileless sono una "new entry" nel mondo dei virus . Si tratta di malware che non hanno bisogno di file per infettare il dispositivo, ma sfruttano falle ...

Le nostre identità digitali per Gli hacker valgono 1.200 dollari : E' la somma del valore di tutti i servizi online a cui siamo iscritti e che usiamo ogni giorno più volte, dai social network alle piattaforme per gli acquisti online, dai servizi di streaming per ...

La Chiesa si affida aGli hacker per risolvere alcune sfide globali - come quella dei migranti : Papa Francesco incoraggia il primo hackathon che si tiene in Vaticano, il "VHacks", dove "V" sta per "Vatican", e si svolge in questi giorni. Lo ha presentato monsignor Lucio Ruiz, numero due della Segreteria vaticana per la comunicazione, e padre Eric Salobir, del think thank "Optic" (Order of Preachers for Technology, Information and Communication), di cui lo stesso domenicano è fondatore. ...

Attacco hacker al sito del MIUR : rubate miGliaia di mail e password private : Attacco hacker al sito ufficiale del MIUR. Come evidenziato dal sito www.agi.it, nella giornata di ieri è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione l’Attacco online. I cosiddetti Anonymous (termine per identificarsi come gruppo di hacktivists) hanno rivendicato l’Attacco con un messaggio rivolto, in primis, al ministro Valeria Fedeli. Nello specifico, il gruppo italiano che ha […] L'articolo Attacco hacker al sito del MIUR: rubate ...