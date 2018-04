Giulia De Lellis troppo audace? Una foto accende la polemica

lanostratv

: Giulia De Lellis faccia a faccia con il suo hater: 'Quel sorriso dopo che mi hai dato della bocc***ra?' #LeIene - redazioneiene : Giulia De Lellis faccia a faccia con il suo hater: 'Quel sorriso dopo che mi hai dato della bocc***ra?' #LeIene - CorriereAdriati : Giulia De Lellis, il safari in Africa è hot: la foto seminuda fa il pieno di like (y) segui il Corriere Adriatico… - Magoanonimos : @Ri_Ghetto Non sapevano niente questi giovani. Che carino che è a stare sul generico e non dire: Giulia De Lellis non sapeva niente! -

(Di martedì 10 aprile 2018)Decriticata per unache fa il boom di likes! Non sono passati nemmeno tre giorni dal chiarimento traDeed un suo hater internauta avvenuto a Le Iene Show, che la fidanzata di Andrea Damante è stata di nuovo ricoperta di insulti.Deè volata insieme all’ex tronista di Uomini e Donne in Africa, per passare insieme a lui un romantico Safari. E proprio in quel luogo incantato, tra giraffe e panorami mozzafiato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pensato bene di farsi scattare unamolto. La Deha infatti caricato sul suo profilo Instagram un’immagine in cui è apparsa con i capelli bagnati (sarà stato il caldo africano? L’esperta di tendenza ha voluto far sapere che lì sono quasi 30 gradi) e con il seno in bella vista, coperto a malapena da una maglietta di pizzo, etichettato da molti come ...