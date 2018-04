Giudici ad Autostrade | rimuovere tutor | brevetto copiato Società replica | Tutor resta ma

Autostrade - i Giudici : “Rimuovere i tutor - brevetto copiato”. La replica : “Li sostituiremo - il servizio rimane” : Autostrade per l’Italia ha copiato il brevetto dei tutor per rilevare la velocità e ora dovrà rimuoverli. La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che la società ha copiato il brevetto di una piccola ditta toscana, la Craft di Greve in Chianti (Firenze). I magistrati hanno riconosciuto la violazione e ordinato la rimozione e la distruzione delle attrezzature esistenti. Ha poi previsto un sanzione civile in favore della Craft, pari a ...

