Giro di Croazia 2018 | programma | orari e tv Il calendario e le date

oasport

: @PoliticaPerJedi Opinioni. Del resto, il Paese è questo (io giro come una trottola: l'Eden non l'ho ancora trovato.… - MerryMust : @PoliticaPerJedi Opinioni. Del resto, il Paese è questo (io giro come una trottola: l'Eden non l'ho ancora trovato.… - GRmoscia : I giri che ho pensato in 1h a lavoro Cammino di Santiago 1mese Catalogna - Andalusia - Algarve 14gg Slovenia -… - casaacoloripd : Lei è Yaneth! E' colombiana e ha deciso di fare il giro del mondo con la sua moto per diffondere il suo messaggio:… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Martedì 17 aprile scatterà la quarta edizione deldi, che si concluderà dopo sei tappe con il consueto arrivo a Zagabria. Un percorso vario, che presenterà tappe adatte ai velocisti, ma anche due arrivi in salita (Biokovo e Poklon) che renderanno quindi la corsa spettacolare. Lo scorso anno si impose il nostro Vincenzo Nibali davanti allo spagnolo Jaime Roson e al ceco Jan Hirt. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto con tutte le tappe.diMartedì 17 aprile – Tappa 1: Osijek-Koprivnica 226 km Mercoledì 18 aprile – Tappa 2: Karlovac-Zadar 231km Giovedì 19 aprile – Tappa 3: Trogir-Biokovo 134 km Venerdì 20 aprile – Tappa 4: Starigrad-Crikvenica 170km Sabato 21 aprile – Tappa 5: Rabac-Poklon 146 km Domenica 22 aprile – Tappa 6: Samobor-Zagreb 153 km CLICCA QUI PER TUTTI ...