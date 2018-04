“Giovani tra alcol e droghe? Colpa dei genitori!” Lo psicoterapeuta | “Hanno più

“Giovani - sveglia!”. A 93 anni parte per la sua avventura : nonna idolo social. Si è presentata così in aeroporto : piena di energia e con il suo trolley in mano. Nell’altra - il bastone. Una storia meravigliosa e che ci insegna molto : dove sta andando Irma : Una donna che non si è mai fermata davanti a niente e che crede che per vivere davvero, a qualsiasi età, ci voglia un pizzico di incoscienza e tanto altruismo. E ora diventa una star dei social. Tutto merito di un post della nipote Elisa. Due foto con la nonna in aeroporto: “Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa – una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ...