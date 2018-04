Giornata di prevenzione per l' udito | a Saviano controlli audiometrici gratuiti

Blastingnews

: Un italiano su tre cerca online informazioni sulla #saute. #ISS prova a smascherare le #fakenews… - SanofiIT : Un italiano su tre cerca online informazioni sulla #saute. #ISS prova a smascherare le #fakenews… - menca_dani : RT @toscananotizie: #protciv9aprile, @rossipresidente non lavorare solo su emergenza ma sugli interventi di coordinamento, prevenzione e in… - onlusilglicine : Un assaggio di foto 8 Aprile 2018 Il dono della vita Giornata di prevenzione in ricordo di Donatella #ILGLICINE #PERCHÉCONOSCEREÉPREVENIRE -

(Di martedì 10 aprile 2018) Si svolgerà sabato 28 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comune di(NA) ladellaper l'. Perché aspettare per tornare a sentire bene? L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessorato alle politiche sociali e assistenza dell'ente di piazza XI agosto 1867, rientra nella campagna nazionale per il benessere uditivo ed è promossa dal centro sordità 'Audiocenter' con sede ad Arzano (Via Galileo Galilei, 69), Nola (via Fontanarosa, 20) e Somma Vesuviana (via Roma, 38), in collaborazione con InfoConsumItalia, centro di servizi CAF e patronato. Durante lasaranno effettuati da personale specializzatocon esami, teste consulenze gratuite. Un medico audio-protesista sarà presente in sede per effettuare gratuitamente un esame dell'. Il personale dell' 'Audiocenter', convenzionato con ...