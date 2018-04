Giornata della cultura marina | a Trieste biglietto ridotto alla mostra ' Nel mare

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentaquattresima Giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Video/ Catania Juve Stabia (0-0) : highlights della partita (Serie C 34^ Giornata) : Video Catania Juve Stabia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al Massimino: etnei secondi.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Serie B Old Wild West - I migliori della 28Giornata : I migliori nelle diverse voci statistiche della 28giornata di Serie B Old Wild West, tredicesima di ritorno: Girone A Punti - Mario Gigena , La Buca del Gatto Basket Cecina, 34 Rimbalzi - Mirko Gloria ...

Video/ Avellino Perugia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ Giornata) : Video Avellino Perugia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 34^ giornata della Serie B. Irpini al successo grazie alle reti di Castaldo, doppietta al 26' e 57'.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : sfida Detti-Paltrinieri nei 400 stile libero - Simona Quadarella l’osservata speciale della prima Giornata : Si dia inizio alle danze! prima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. La rassegna nazionale, valida per la conquista del pass continentale, prenderà finalmente il via. Un day-1 nel quale le attese sono per due gare in particolare: i 400 stile libero maschili e gli 800 stile libero femminili. Nelle otto vasche vi sarà il grande ritorno di Gabriele Detti. Il toscano, fermato al termine del 2017 da un fastidioso ...

22 aprile - Giornata della Terra : una selezione di 10 proprietà ecofriendly - per la tutela della “casa comune” : Dal Lazio al Brasile: in occasione della Giornata della Terra (22 aprile), HomeAway®, esperto globale delle case vacanza, propone una selezione di proprietà che hanno fatto della tutela dell’ambiente la propria filosofia. A partire dalla progettazione fino alla gestione quotidiana, queste case rivelano una speciale attenzione nei confronti del Pianeta e sono la location ideale per una vacanza ecologica da trascorrere in famiglia o con amici. ...

Calcio - i migliori italiani della 31ma Giornata di Serie A. Salvatore Sirigu è una certezza - Riccardo Saponara è rinato : La 31ma giornata del massimo campionato italiano di Calcio ha visto due risultati inattesi alla vigilia: la vittoria interna del Torino sull’Inter per 1-0 e la vittoria della Fiorentina in casa della Roma per 0-2. Da questa due sfide escono molti dei nomi che vanno a comporre la nostra particolare classifica dei migliori italiani dell’ultimo turno di Serie A. Andiamo a scoprire quali sono. Salvatore Sirigu (Torino): le prende ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma Giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Ecco qual è il momento della Giornata in cui siamo più aggressivi - colpa dell’orologio biologico : C’è un momento della giornata in cui siamo più aggressivi, e ciò per colpa dell’orologio biologico: secondo una ricerca condotta dal Beth Israel Deaconess Medical Center (Bidmc), pubblicata su Nature Neuroscience, durante le ore del tramonto avvertiamo uno stato di agitazione, che può sfociare anche in aggressività. Il risultato potrebbe consentire di sviluppare nuove terapie per gestire l’agitazione serale comune nelle persone ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 25a Giornata. Burns è una certezza - Gentile top scorer - Cinciarini guida Milano : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 25a giornata della Serie A Christian Burns: la stagione della consacrazione. Ogni settimana è sempre tra i migliori italiani. Cantù vuole i playoff e vince uno scontro diretto fondamentale contro Bologna. Il merito, neanche a dirlo, del centro della nazionale. Ennesima doppia doppia dell’anno, mettendo a referto 22 punti ed 11 rimbalzi. La prossima stagione probabilmente giocherà ...

Video/ Albinoleffe Ferapisalò - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 34Giornata - : Video Albinoleffe Feralpisalò , 3-1, : highlights e gol della partita della 34giornata di Serie C. Padroni di casa al successo con Gusu e Colombi.

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 28Giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse voci statistiche della 28giornata di Serie A2 Old Wild West, tredicesima di ritorno: Girone Est Punti - Marshawn Powell , XL Extralight Montegranaro, 29 ...

Video/ Andria Akragas - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 34Giornata - : Video Andria Akragas , 1-0, : highlights e gol della partita, valida nella 34giornata di Serie c. Fidelis avanti con la rete di Colella.

