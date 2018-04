Giorgio Gori lascia il consiglio regionale | «Continuerò a fare il sindaco di Bergamo»

Cristina Parodi - per non perdere Domenica In si gioca la carta Giorgio Gori : così il marito può aiutarla : Dagospia le definisce 'deliranti dichiarazioni'. Sono quelle che ha rilasciato Cristina Parodi a Io donna , in un'intervista in cui nega che la sua Domenica in sia un flop e attacca la concorrenza, ...

Milano. Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori : Il Pirellone saluta Roberto Maroni e accoglie Attilio Fontana. Il neo Governatore della Lombardia schiaccia il renziano Giorgio Gori. Il

Lombardia - prima proiezione Opinio Italia-Rai : Attilio Fontana avanti di 5 punti su Giorgio Gori : Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione di Opinio Italia per la Rai. Dario Violi (M5S) si attesta al 21,4% mentre Onorio Rosati di LeU al 3,2%. Il campione è del 5% e ha un margine di errore del 4 per cento.Anche per le proiezioni Swg per La7, con copertura del 20%, Fontana ...

Regionali in Lombardia - spoglio alle 14 Exit poll : Fontana batte Giorgio Gori : Lo spoglio delle schede inizierà soltanto alle 14, e quindi bisognerà aspettare ancora qualche ora per avere i dati reali . Ma i primi Exit poll sulla sfida per le elezioni Regionali in Lombardia sono ...

Elezioni regionali 2018 : Giorgio Gori torna a Como : Il candidato a presidente della Lombardia del centrosinistra alle Elezioni regionali 2018, Giorgio Gori , torna a Como. Elezioni regionali 2018: Gori al Birrificio Giorgio Gori, ad una settimana dal ...