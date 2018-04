Giappone | sorpasso elettrico più colonnine che distributori 

lastampa

(Di martedì 10 aprile 2018) La rivoluzione della mobilità elettrica sta accelerando ovunque, ma in alcuni Paesi ha già sfondato. È il caso del, dove il numero dei punti di ricarica a disposizione per «fare il pieno» di energia per le vettura elettriche ha superato il numero dei tradizionali distributori di benzina: oltre 40 mila punti di ricarica elettrica contro sol...