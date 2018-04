Gianni Morandi ad ' Amici' dopo le polemiche della prima puntata | ecco le news

Anticipazioni Amici 2018 serale - tra gli ospiti Gianni Morandi - Ghali - Rita Pavone e Loredana Bertè : Si preannuncia una vera rivoluzione per Amici 2018, il talent show di Maria De Filippi. Svelati i nomi dei prossimi ospiti del serale: da Morandi a Pavone, da Bertè e Ghali La diciassettesima edizione di Amici 2018 nasce nel segno di una piccola e grande rivoluzione. A confermarlo è la padrona di casa Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 17. Amici 2018: un format in continua evoluzione Uno spirito ...

Gianni Morandi chiude il tour con un sold out e ricorda Fabrizio Frizzi durante il concerto tenutosi al Mediolanum Forum di Assago. Applausi e standig ovation per il conduttore

La maratona di Gianni Morandi al Forum di Assago con l’omaggio a Frizzi e la sorpresa Rovazzi (video) : Gianni Morandi al Forum di Assago completa la sua maratona con un grande concerto nel quale non sono mancati gli omaggi e le sorprese. L'artista di Monghidoro ha infatti voluto ricordare l'amico Lucio Dalla e Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso. Con 42 canzoni in scaletta, Gianni Morandi ha così scritto la parola fine sulla leg invernale del tour dedicato a D'amore d'autore, che ha aperto con Dobbiamo Fare ...

Gianni Morandi chiude il tour al Mediolanum Forum di Assago : “Canterò finché avrò forza” : Gianni Morandi chiude il tour al Mediolanum Forum di Assago e fa una promessa molto importante ai suoi fan. L'artista si appresta a concludere la prima leg del suo tour con l'ultima tappa da tenersi presso il grande palasport alle porte di Milano, ma i live continueranno anche nei prossimi mesi con il grande evento all'Arena di Verona del 25 aprile. Quella dell'anfiteatro scaligero è una buona occasione per riproporre tutta la musica che ha ...

