Giada | l' ultima | drammatica | telefonata al fidanzato prima di gettarsi dal tetto

Giada Di Filippo - studentessa suicida a Napoli/ L'ultima telefonata al fidanzato : “Scusa - non ce la faccio” : Giada Di Filippo , studentessa suicida a Napoli . L'ultima telefonata al fidanzato : “Scusa , non ce la faccio” . Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta all'Università a Monte Sant'Angelo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:10:00 GMT)

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...