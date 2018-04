Giada ha detto addio al fidanzato prima di lanciarsi dal tetto dell' Università Non era

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018)si è lasciata andare nel vuoto, dall'ultimo pianoo stabile universitario di Monte Sant'Angelo, a Napoli, mentre i genitori e il fratello, arrivati in facoltà, erano in attesa che arrivasse il suo turno per la discussionea tesi. Era iscritta a Scienze Naturali alla Federico II, ma, a dispetto di quanto raccontato ai parenti, non aveva completato gli esami. Il castello di bugie è crollato eha deciso di togliersi la vita. Il Mattino ha ricostruito gli ultimi minutia giovane: la chiamata al ragazzo, quasi un, poi il suicidio. Si legge sul Mattino:Il ragazzo di, che come altri imbracciava mazzi di fiori e regali, le aveva telefonato per capire in quale aula dirigersi per assistere alla seduta di laurea. Ma la voce die le sue parole preannunciavano quello che sarebbe accaduto di lì a poco. La 25enne, a un certo punto, ...