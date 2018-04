GF Nip | Barbara d’Urso | ‘ci saranno fidanzati di personaggi noti’

tvzap.kataweb

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo che Ilary Blasi ha avuto nel suo parterre star del calibro di Cristiano Malgioglio (che rivedremo come opinionista),D’Urso non vuole essere da meno: “Cidiversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi”. Tutto è pronto per la quindicesima edizione del Grande Fratello, al via martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, ma non tutti i concorrentieffettivamente “Nip” (ovvero “sconosciuti”, in contrapposizione ai “Vip” dell’edizione condotta dalla Blasi che ha visto trionfare Daniele Bossari). Grande Fratello Nip 2018, i concorrenti quasi famosi Come racconta la conduttriceD’Urso (ritornata al timone della trasmissione dopo 14 anni di lontananza) in una lunga intervista pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni in ...