Gerry Scotti | la frecciatina a Carlo Conti

Gerry Scotti geloso di Carlo Conti?/ La Corrida passa in Rai : la frecciatina del conduttore : Gerry Scotti lancia una frecciatina a Carlo Conti? La Corrida passa da Mediaset alla Rai e Scotti commenta: "Chi guida la Ferrari è geloso se la Mercedes cambia gli specchietti?"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Barbara d’Urso ospite di Gerry Scotti prima del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso a The Wall con Gerry Scotti A rivelare la bomba è stato il portale BubinoBlog, il quale è sicurissimo che Barbara d’Urso sarà ospite di Gerry Scotti durante la prima puntata di The Wall prima dell’inizio del suo Grande Fratello. Domenica 15 aprile infatti, con la conclusione stasera della fiction Furore tornerà in prima serata il game show di Gerry Scotti, con il suo indistinguibile muro ...

Avanti un altro chiude : torna Gerry Scotti con Caduta Libera : Avanti un altro chiude: Gerry Scotti torna con le botole di Caduta Libera tornano le botole di Gerry Scotti e torna anche Caduta Libera, il quiz preserale di Canale 5, a partire da lunedì 23 aprile. Domenica 22 aprile, invece, Paolo Bonolis e Luca Laurenti saluteranno il pubblico di Avanti un altro dando l’appuntamento alla prossima stagione televisiva (le registrazioni delle nuove puntate sono già iniziate). Il game show è basato sul ...

Gerry Scotti e il post polemico su Fabrizio Frizzi che lascia senza parole : Anche le sue dichiarazioni ci avevano dato l'impressione che Fabrizio Frizzi avesse avuto spesso i bastoni tra le ruote nel mondo lavorativo , ma non è chiaro da chi. Pupo e Gerry Scotti si esprimono ...

Gerry Scotti : "Fabrizio Frizzi? Ha dovuto mandar giù qualche rospo. Non gli ha fatto bene alla carriera e alla salute" : "A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute". Dopo la lettera comparsa sulla Stampa, Gerry Scotti torna a parlare del presentatore scomparso in un'intervista rilasciata a Chi. Questa volta, oltre a ricordare le doti che lo hanno reso amato da pubblico e colleghi, Scotti aggiunge una nota polemica: senza fare nomi, si scaglia ...

Gerry Scotti : 'Sono dimagrito dieci chili. Ecco perché' : Uno dei conduttori più amati della tv si è dovuto mettere a dieta perché, dice: 'Ho avuto problemi con le articolazioni per la mia passione per lo sport e sono stato più attento all'alimentazione'. ...