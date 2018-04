Gemma | la mamma di Bianca Atzei Tre anni fa è stata in ospedale | sfogo in

Bianca Atzei/ Mamma Gemma : scorda l'esperienza dell'ospedale di 3 anni fa! (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei , tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi )(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani commuove i fan : la confessione sulla mamma (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)