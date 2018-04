Gaza | cecchino israeliano spara a palestinese inerme

blogo

(Di martedì 10 aprile 2018)- Sta facendo molto discutere un video che riprende unmentread une dopo averlo ucciso, si sente l’esultanza di altri soldati. L’esercitoha aperto un’inchiesta, ma ha subito assolto il: a rischiare sono ora i suoi commilitoni che hanno esultato, colui il quale ha registrato il video e chi lo ha messo in circolazione facendo in modo che finisse in Rete. La clip è stata registrata con un telefonino, con ogni probabilità appoggiato all’oculare di un binocolo. Dalle immagini si vede tra l’altro un pezzo di barriera che separada Israele, nei pressi del valico di Kissufim. Cosa è accaduto? Secondo la ricostruzione alcuni giovani manifestanti hanno lanciato per alcune ore sassi all’indirizzo dei soldati israeliani e contro la rete, nel tentativo di danneggiarla. Ad un certo punto, il comandante del plotone invita ...