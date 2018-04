Galaxy S9 e S9+ con sensori camera Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo

Galaxy S9 e S9+ con sensori fotografici Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello stesso ...

Come Rimappare Tasto Bixby Su Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 | No Root : Ecco il miglior programma per Rimappare il pulsante Bixby su tutti gli smartphone Samsung: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 senza Root. Come cambiare le funzioni e le applicazioni collegate al pulsante Bixby su Samsung Galaxy Come Rimappare manualmente il Tasto Bixby di Samsung Galaxy Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Samsung Galaxy […]

Tips Tricks per sfruttare al massimo i Samsung Galaxy S9 e S9+ : Una grande novità richiesta da tempo dai consumatori di tutto il mondo. Impostazioni> Funzioni avanzate> Dual Messenger 4. Cartelle con password Un'altra grande novità di S9 e S9+ è la possibilità di ...

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9+ o iPhone X - quale mi compro? Il confronto di GQ : I tre grandi produttori in cima alle classifiche di vendite degli smartphone in Italia si sono sbizzarriti nel corso dell’ultimo anno, presentando novità dopo novità. Prima Apple, poi Samsung e ora Huawei si sono rincorse a colpi di annunci, display a tutto schermo e intelligenza artificiale sempre più raffinata, per cercare di strappare una quota di mercato l’una alle altre. L’ultimo arrivato non è da meno: la rivoluzione ...

Galaxy S9/S9+ fino a 450€ di sconto : altro che trucco - è la promozione Samsung : Galaxy S9 ed S9+ hanno ricevuto fin da subito uno sconto fino a 450€ già al day one per chi lo ha prenotato entro il 15 marzo, non si tratta di chissà quale trucco o mistero. Samsung ha deciso di far partire già durante la fase di prevendita dei suoi top di gamma presentati a Barcellona il 25 febbraio, il motivo è facilmente intuibile: scarsa appetibilità sul mercato. Dalla recensione del Galaxy S9 risulta evidente come questo device sia un ...

Galaxy S9 e S9+ problemi con le chiamate? In arrivo l’aggiornamento fix. : Samsung ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento fix che risolve alcuni problemi di stabilità delle chiamate con i Galaxy S9 e S9+: i dettagli.Se avete acquistato di recente un Galaxy S9 o un S9+ e avete qualche problemino di troppo nella gestione delle chiamate telefoniche, dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di marzo 2018, Samsung invierà un altra patch fix per risolvere questo problema e altri difetti di minor conto.Continue ...

Samsung Galaxy S9 ed S9+ - arriva un aggiornamento software da 287 MB : I nuovi Samsung Galaxy S9 ricevono un aggiornamento software che sembra essere partito dalla Germania: da lì infatti arrivano le prime segnalazioni L'articolo Samsung Galaxy S9 ed S9+, arriva un aggiornamento software da 287 MB proviene da TuttoAndroid.

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Dopo la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona, arrivano in Italia le prime spedizioni di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. I nuovi dispositivi della casa coreana promettono di calcare le orme dei loro predecessori, il Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, continuando a distinguersi come primi della classe nel mercato degli smartphone. Squadra che vince, non si cambia I nuovi modelli mantengono il design delle versioni precedenti, ...

Disattivare Tutto Il Bloatware Su Galaxy S9/S9+ [No Root] : Hai comprato un Galaxy S9/S9+? Ottima scelta, ma adesso devi assolutamente Disattivare Tutto lo schifoso Bloatware che Samsung ha installato sullo smartphone. Ecco come Disattivare e disabilitare Bloatware su Galaxy S9/S9+ in pochi e semplici passaggi Disattivare, eliminare e cancellare Bloatware Galaxy S9/S9+ Hai appena comprato un Galaxy S9/S9+ di Samsung? Complimenti, ottimo acquisto! Non l’hai ancora comprato? Approfitta ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ a 200 euro in meno su Amazon ed ePrice : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono ora disponibili online a circa 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Offerte imperdibili per tutti coloro che pensavano di cambiare il loro smartphone con uno dei nuovi flagship di casa Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ a 200 euro in meno su Amazon ed ePrice proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A8 (2018) - Galaxy S9 e S9+ prezzo NO IVA -22% : Unieuro sbanca il weekend : Solamente valido per il questo weekend Unieuro Sconta l’IVA del 22% sugli smartphone sopra i 199 euro: Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 e S9+ sono compresi!Da circa un ora abbiamo la conferma che anche questo fine settimana (allungato), ovvero da oggi venerdì 23 marzo 2018 fino a domenica 25 marzo 2018, Unieuro sconterà l’IVA su tutti gli smartphone (ad esclusione degli iPhone) del valore pari o superiore a 199 euro.Continue reading ...

Galaxy S9 e S9+ saranno aggiornati per supportare ARCore : arriva la realtà aumentata. : Samsung Galaxy S9 e S9+ molto presto saranno aggiornati per supportare la tecnologia ARCore, ovvero quella che vi permetterà di implementare la realtà aumentata.ARCore: un riassunto breve su questa tecnologiaPer chi non lo sapesse ARCore è la nuova tecnologia di realtà aumentata sviluppata da Google ed è la naturale evoluzione del precedente Progetto Tango, chiuso definitivamente a dicembre dello scorso anno.ARCore offre possibilità di sviluppo ...

Come Disabilitare completamente Bixby su Galaxy S9/S9+ : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ma sicCome non disponibile in lingua Italiana vediamo Come Disabilitare completamente Bixby sui nuovi Galaxy S9/S9+ Come Disabilitare definitivamente Bixby sul Galaxy S9 ed S9+ Bixby è il nuovo assistente vocale di Samsung che però ancora non disponibile nella nostra lingua. Bixby ha debuttato lo scorso anno e verso […]

Galaxy S9 e S9+ per Squadre Trade sono più durevoli di Galaxy S8 e Note 8 : Secondo il team di Squadre Trade i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ risultano essere meno a rischio di durabilità rispetto ai Galaxy S8 e ai Galaxy Note 8: attenzione non è tutto oro quello che luccica!Belli, bellissimi ma attenzione non fateli cadere, ecco il terrore di chi acquista uno recente smartphone top di gamma e spende quasi 1000 euro per avere il meglio del meglio sul mercato.La paura di rompere il proprio smartphone sicuramente aleggia ...