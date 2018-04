Freaks Out | iniziate le riprese dell’opera seconda di Mainetti | nel cast ancora Claudio

'Freaks Out' - annunciate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti : Dopo l'enorme successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, il giovane regista romano Gabriele Mainetti torna dietro la macchina da presa con il suo secondo lungometraggio dal titolo evocativo Freaks Out, le cui riprese sono iniziate proprio questo mese. Il film sarà una coproduzione Lucky Red e Goon films, in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con Gapfinders, direttamente dal Belgio. Il cast e la sinossi ufficiale di Freaks Out Nel ...