' Freaks Out' | annunciate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo l'enorme successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, il giovane regista romanotorna dietro la macchina da presa con il suo secondo lungometraggio dal titolo evocativoOut, le cuisono iniziate proprio questo mese. Ilsarà una coproduzione Lucky Red e Goons, in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con Gapfinders, direttamente dal Belgio. Il cast e la sinossi ufficiale diOut Nel comunicato stampa della Lucky Red è stato inoltre confermato il cast principale diOut, composto non soltanto dal sodale Claudio Santamaria dopo l'iconico successo e i premi vinti per il primodi, ma ci saranno anche Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski. Ilracconterà di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, fratelli e colleghi di un circo itinerante nella Roma ...