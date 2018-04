FRANCIA | MACRON CORTEGGIA I CATTOLICI Non rinunciate alla Repubblica

FRANCIA - di nuovo scioperi dei treni contro la riforma Macron : Quarto giorno di protesta contro la riforma delle ferrovie, in Francia. treni a singhiozzo mentre il testo della riforma approda in Assemblea Nazionale

FRANCIA - pupazzo Macron impiccato : ANSA, - PARIGI, 8 APR - Shock in Francia per un pupazzo con le sembianze del presidente Emmanuel Macron impiccato e bruciato durante una delle tante manifestazioni di queste ore contro la politica di riforme del governo. E' successo a Nantes, dove il manichino-Macron è stato appeso e dato alle fiamme durante un corteo di qualche migliaio di persone. Alcuni deputati hanno accusato i ...

FRANCIA - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

FRANCIA - maxi sciopero treni e aerei contro riforma Macron/ Tre mesi di caos per le Ferrovie di Stato : Francia, maxi sciopero treni, aerei e netturbini contro le riforme del Governo Macron: tre mesi di proteste e astensione dal lavoro, caos e traffico impazzito. Il "calcolo" dei sindacati(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)

FRANCIA - così Macron vuole riformare le ferrovie di Stato : Vediamo in cosa consiste il piano messo a punto dal governo francese, un cocktail di misure senza precedenti che non piace ai sindacati

FRANCIA - sciopero dei ferrovieri contro le riforme di Macron : E' scattato stamani lo sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia le ferrovie che gli aerei . Una protesta proclamato dai lavoratori delle ferrovie di Sncf , la società che gestisce le ...

Sciopero treni e mobilitazione in FRANCIA - la grande sfida a Macron : Da oggi partiranno una serie di scioperi intermittenti contro la riforma delle ferrovie francesi, una mobilitazione che minaccia di andare avanti per tre mesi, ed è un'aperta sfida al governo e al presidente Emmanuel Macron

FRANCIA - sciopero dei ferrovieri contro Emmanuel Macron : ferrovieri, piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in Francia. Oggi, è previsto appena un Tgv (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare a lavoro con le linee regionali. Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino.Una rete paralizzata, ...

FRANCIA - sciopero treni : sfida a Macron : 9,08 Martedì di passione per i 4,5 milioni di francesi che utilizzano il treno. Lo sciopero proclamato dai quattro sindacati maggiormente rappresentativi della Sncf,le Ferrovie dello Stato,si traduce in media nello stop a un Tgv,i treni ad alta velocità,su 8 e,a livello regionale,di un convoglio su 5.La compagnia ferroviaria prevede un "traffico molto perturbato". La mobilitazione contro la riforma delle ferrovie minaccia di andare avanti per ...

