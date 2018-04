FRANCESCA CIPRIANI La Pupa incredula davanti allo specchio | Davvero ho perso solo

FRANCESCA Cipriani/ "Se non mi portate l'uovo di Pasqua vi spiezzo in due..." (Isola dei famosi) : Francesca Cipriani, la Pupa riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda chance in Honduras? Attesa per il nuovo verdetto del pubblico da casa nella puntata di stasera. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:46:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI e Rosa Perrotta contro tutti all’Isola : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Rosa criticano gli altri naufraghi Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi su Canale 5. E a far molto discutere stavolta i numerosi telespettatori sono state Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Il motivo? Queste ultime due pare evidente che siano ormai sempre più isolate dal resto del gruppo. E nel momento in cui Nino Formicola, Alessia Mancini e Bianca ...

Isola - FRANCESCA CIPRIANI e Rosa Perrotta sospese : arriva la delusione dopo la prova : Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le 'sospese' di questa edizione dell' Isola dei Famosi e hanno affrontato e superato una prova ricompensa alla guida di un cayuco con molte aspettative. Le due ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "FRANCESCA CIPRIANI è diversa lontano dalle telecamere" (video) : Che questa sia stata un'edizione molto agitata dell'Isola dei Famosi è fuori dubbio, com'è altrettanto certo il fatto che sia state tra le più litigiose di sempre. In 13 edizioni, raramente si sono viste schermaglie di questo livello, mai arrivate alle mani, ma non è mancato tanto in determinate situazioni. Amaurys Perez e Franco Terlizzi ne sanno qualcosa.La solidarietà femminile è stato un optional per le naufraghe presenti sull'Isola e ...

Rosa Perrotta/ La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto FRANCESCA Cipriani? (Isola dei famosi) : Rosa Perrotta, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:27:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI contro l'ex : 'Ha tentato di uccidermi' - sentenza rinviata Video : «Ha tentato di uccidermi»: con questa frase Francesca Cipriani aveva gelato tutti, raccontando un retroscena molto doloroso che l'ha coinvolta in prima persona. A finire nei guai l'ex fidanzato ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Marco Pavanello. Le foto di Francesca ricoperta di ematomi avevano fatto il giro del web, mentre il settimanale Gente aveva avuto l'esclusiva di alcune foto che la ritraevano appena uscita dal Pronto Soccorso. Ecco ...

Isola dei famosi - la delusione per FRANCESCA CIPRIANI e Rosa Perrotta : cosa trovano nella cassa : Si aspettavano un bel piatto di lasagne e a seguire qualche dolcetto. Ma invece Rosa Perrotta e Francesca Cipriani dentro alla cassa premio hanno trovato ben altro. Le due naufraghe dell'Isola dei famosi avevano appena superato la prova alla guida di un cayuco ed erano pronte ad abbuffarsi.La ricompensa, infatti, spettava proprio im una bella cassa di cibo. La loro, però, non riservava una sorpresa entusiasmante. E una volta aperta non hanno ...

