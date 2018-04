romadailynews

: FoxLife – Domani alle 21.00 “ICONIC WOMEN – EMMA BONINO”: ICONIC WOMEN, quattro speciali… - romadailynews : FoxLife – Domani alle 21.00 “ICONIC WOMEN – EMMA BONINO”: ICONIC WOMEN, quattro speciali… - Sbaffo : E domani #foxlife con @ElisaLovesJesi! #power ???? -

(Di martedì 10 aprile 2018) ICONIC, quattro speciali dedicati ad altrettante donne italiane che rappresentano l’eccellenza in ogni ambito. La nuova produzione originaleideata da Simona Ercolani e realizzata da Stand By Me (Sfide, 16 anni e incinta, Senso comune) torna con un nuovo appuntamento11 aprile21.00 su(canale 114 di Sky). ProtagonistaBONINO, con un ritratto inedito che ripercorre i momenti significativi della sua vita grazie al suo racconto diretto evoci delle persone a lei più vicine: amici – fra i quali la giornalista Stella Pende e la stilista Anna Fendi – compagni di lotte politiche e amori. Prima il referendum per l’aborto poi l’entrata in Parlamento e la lotta contro lo sterminio per fame nel mondo. Fino alla nomina più importante come Commissario europeo per gli aiuti umanitari. Senza dimenticare i ricordi d’infanzia, i ...