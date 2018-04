Forza Italia | Licia Ronzulli dalla Merlino | ' Mi spiace per Di Maio | ma il centrodestra

Silvio Berlusconi - si riunisce la corrente dei dissidenti in Forza Italia : il vertice Sardone - Donazzan - Palozzi : Se qualcuno dentro Forza Italia sperava che la rabbia dei delusi nel partito passasse col tempo si sbagliava di grosso. La fronda interna al partito del Cav prende forma, dopo qualche giorno di ...

Forza Italia ancora "offesa" rischia di non presentarsi in consiglio : ... garantendo un eventuale appoggio esterno solo sulle questioni rilevanti per la città, non certo per le comunicazioni del primo cittadino con il quale non parla, per scelta, di politica. Sembra ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia Forza 13. Azzurro protagonista a Verona : Dopo aver entusiasmato agli Europei, l’Italia è grande protagonista anche ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. Una rassegna iridata che si è chiusa oggi e la squadra azzurra ha conquistato ben tredici medaglie. Ancora una volta la Scherma Italiana dimostra di essere uno sport nel quale il ricambio generazionale non manca davvero mai, con tantissimi ragazzi che hanno davanti a loro un futuro davvero splendente. L’arma ...

Mara Carfagna - il retroscena che la incorona : ha chiesto di coordinare Forza Italia : Dopo aver conquistato la poltrona di vicepresidente della Camera, Mara Carfagna punta a un altro colpaccio mettendo nel mirino il ruolo più importante in Forza Italia, dopo quello naturalmente di ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Pasquale Maietta - ex deputato di Forza Italia - si taglia le gambe con la motosega : ricoverato d'urgenza in elisoccorso : Pasquale Maietta, deputato di Fratelli d'Italia, rischia di perdere la gamba sinistra a causa delle gravi ferite riportate in un incidente domestico. Il 46enne stava tagliando la legna nella sua...

Governo - Salvini a Forza Italia : 'Tentativo con il M5s - si scordino il Pd' : 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose? Con quelli che ci hanno portato ...

Da Trapani a Marsala - a Mazara. Pd e Forza Italia in tempesta : Il movimento, che sta diventando un partito, si è già dato degli organigrammi, perchè è inutile far finta di nulla ma la politica con la 'P' maiuscola la si fa con le strutture di partito, non in ...