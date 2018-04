“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

Forte scossa nelle Marche : (AdnKronos) – Le Marche tremano ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 4,7 della scala Richter è stata registrata alle 5.11 nella zona di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, in provincia di Macerata. Lo riferiscono i vigili del fuoco, secondo cui al momento non sono pervenute alle loro sale operative richieste di soccorso. In seguito della scossa è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina per ...

Forte scossa di terremoto in Giappone : magnitudo 6.1 : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone occidentale con epicentro nella città di Ohda, vicino Tokyo.

Forte scossa fa tremare Los Angeles - con epicentro nelle Channel Islands : Alle 21,29 (ora italiana), quando in California erano da poco passate le 12,29 (ora locale), una Forte scossa di magnitudo 5.3 della scala Richter, ha colpito il complesso delle Channel Islands. Secondo il centro di calcolo sismologico statunitense, l'USGS, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nell'Oceano Pacifico, più precisamente 57 chilometri a sudovest rispetto al piccolo centro di Channel Islands Beach, che conta poco più di 3 ...

Forte scossa di terremoto alle 20.41 nel maceratese - paura tra la popolazione : Ancora paura nel maceratese per una Forte scossa di terremoto che ha destato in serata grande allarme tra la popolazione. La terra ha tremato alle 20.41. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.9 , a ...

Forte scossa a Macerata : Roma, 4 apr. - (AdnKronos) - La terra trema ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata questa mattina alle 4,19 a due chilometri a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 9 km.

Forte scossa a Macerata : Roma, 4 apr. – (AdnKronos) – La terra trema ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata questa mattina alle 4,19 a due chilometri a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 9 km. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo Forte scossa a Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

